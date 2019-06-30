Израильские правоохранители арестовали палестинского министра

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Министра по делам Иерусалима арестовали после обыска у него дома

В Иерусалиме израильские правоохранители совершили арест палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wafa.

Сообщается, что ночью полиция Израиля во время рейда провела обыск в доме Хадми, конфисковали его мобильный телефон, а затем произвели арест.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе призвал власти Израиля немедленно освободить министра. Он призвал международное сообщество и Европейский союз оказать давление на Израиль для освобождения Хадми, а также осудить израильскую политику.

Премьер заявил, что израильские меры "уничтожают любую будущую возможность участвовать в политическом процессе". Он добавил, что несмотря на арест его правительство будет продолжать вести свою политику.

Ранее РБК-Украина сообщало, на Западном берегу Иордана израильская армия задержала почти 20 палестинцев. В пресс-службе Армии обороны Израиля.рассказали, что при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) военнослужащими были задержано 17 палестинцев, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности.