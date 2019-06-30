ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израильские правоохранители арестовали палестинского министра

Новости » Политика    30.06.2019 - 15:00
Израильские правоохранители арестовали палестинского министра
Иллюстративное фото (twitter.com/TheMossadIL)

Министра по делам Иерусалима арестовали после обыска у него дома

В Иерусалиме израильские правоохранители совершили арест палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wafa.

Сообщается, что ночью полиция Израиля во время рейда провела обыск в доме Хадми, конфисковали его мобильный телефон, а затем произвели арест.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе призвал власти Израиля немедленно освободить министра. Он призвал международное сообщество и Европейский союз оказать давление на Израиль для освобождения Хадми, а также осудить израильскую политику.

Премьер заявил, что израильские меры "уничтожают любую будущую возможность участвовать в политическом процессе". Он добавил, что несмотря на арест его правительство будет продолжать вести свою политику.

Ранее РБК-Украина сообщало, на Западном берегу Иордана израильская армия задержала почти 20 палестинцев. В пресс-службе Армии обороны Израиля.рассказали, что при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) военнослужащими были задержано 17 палестинцев, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности.

Трамп отреагировал на заявление Израиля о поселке в его честь Израиль назвал будущее поселение на Голанских высотах в честь Трампа
Новости Украины ИзраильПалестинаИерусалим
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь