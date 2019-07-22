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Израиль начал снос построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 18:44
Израиль начал снос построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима
Иллюстративное фото (GettyImages-186188764.jpg)

Суд Израиля признал, что постройки палестинцев нарушают запрет на строительство

Израиль начал сносить постройки палестинцев в населенном пункте Сур Бахер на окраине Восточного Иерусалима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что срок, отведенный их владельцам для демонтажа, закончился и поэтому в регион прибыли бульдозеры в сопровождении израильских солдат.

Отметим, населенный пункт Сур Бахер разделен стеной на две части. В июне Верховный суд Израиля постановил, что постройки палестинцев в одном из кварталов Сур Бахера - Вади аль-Хумусе - нарушают запрет на строительство. Крайний срок, который суд отвел для их демонтажа, истек 19 июля. В свою очередь, владельцы построек заявили, что получили разрешения на их возведение от властей Палестинской национальной автономии.

Кроме того, формально Вади аль-Хумус считается кварталом Палестинской автономии, но фактически построенные здесь дома стоят на расстоянии ближе четырехсот метров от разделительной стены, что запрещено законами Израиля.

Напомним, в Иерусалиме израильские правоохранители арестовали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадми. Ночью полиция Израиля во время рейда провела обыск в доме Хадми, конфисковала его мобильный телефон, а затем провела арест.

Ранее РБК-Украина сообщало, на Западном берегу Иордана израильская армия задержала почти 20 палестинцев. В пресс-службе Армии обороны Израиля.рассказали, что при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) военнослужащими были задержаны 17 палестинцев, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности

 

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