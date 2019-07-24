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Країни ЄС засудили знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі

Новини » Політика    24.07.2019 - 11:16
Країни ЄС засудили знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі
Ілюстративне фото (GettyImages-186188764.jpg)

У ЄС назвали знесення будівель порушенням міжнародного права

Німеччина, Франція, Іспанія і Великобританія засудили рішення влади Ізраїлю з приводу знесення будівель палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що офіційні представники цих країн зробили спільну заяву після того, як влада Ізраїлі почала зносити споруди палестинців у населеному пункті Сур Бахер на околиці Східного Єрусалиму.

"Знесення будівель в зайнятих областях є, крім рідкісних і виняткових випадків, порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося, що Ізраїль почав знесення будівель палестинців на околиці Східного Єрусалиму після того, як у червні Верховний суд постановив, що споруди в одному з кварталів населеного пункту Сур Бахер порушують заборону на будівництво. Крайній термін, який суд відвів для їх демонтажу, закінчився 19 липня. У свою чергу, власники будівель заявили, що отримали дозволи на їх зведення від влади Палестинської національної автономії.

Відзначимо, в кінці червня в Єрусалимі заарештували палестинського міністра Фаді аль-Хадмі. Зокрема, вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук у його будинку, вилучила мобільний телефон, а потім затримала політика.

 

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