Страны ЕС в Брюсселе обсудят выдачу паспортов РФ украинцам в ОРДЛО

Совет Европейского союза на уровне глав министерств иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО. Об этом свидетельствует справочный материал по случаю проведения Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованный на сайте ведомства.

Отмечается, что главными темами встречи министров станут ситуация в Ливии, африканском регионе Сахель, а также по дальнейшему развитию инициативы "Восточное партнерство".

"Они, вероятно, также рассмотрят тему Украины после второго тура президентских выборов, состоявшегося 21 апреля 2019 года, а также тему российского указа, который позволяет в упрощенной форме выдавать паспорта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - указано в справке.

Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС планируют рассмотреть ситуацию в Венесуэле.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдавать свои паспорта украинцам в ОРДЛО, несмотря на заявление главы Кабинета министров Владимира Гройсмана о том, что их будут признавать недействительными.

Как писало РБК-Украина, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Кабмин готовит персональные санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе.

Подчеркнем также, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что Украина может лишить пенсий и социальных выплат тех жителей оккупированного Донбасса, которые получат паспорта РФ.