Кабмин готовит санкции за выдачу паспортов РФ на Донбассе

Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Санкции введут в отношении причастных к паспортизации Донбасса

Кабинет министров Украины готовит персональные санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По его словам, в правительстве готовят перечень причастных к выдаче паспортов украинским гражданам на оккупированной территории, а также к давлению и принуждению к получению этих документов.

"Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц Российской Федерации, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - отметил Черныш.

Напомним, сегодня министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что Украина может лишить пенсий и социальных выплат тех жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта.

Ранее президент России Владимир Путин допускал, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине - теоретически это возможно", - отметил он. Он также добавил, что средний уровень пенсии в Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России.