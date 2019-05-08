Країни ЄС у Брюсселі обговорять видачу паспортів РФ українцям в ОРДЛО

Рада Європейського союзу на рівні глав міністерств закордонних справ 13-14 травня у Брюсселі планує обговорити ситуацію в Україні після президентських виборів та спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України в ОРДЛО. Про це свідчить довідковий матеріал з нагоди проведення Ради ЄС на рівні глав МЗС, опублікований на сайті відомства.

Зазначається, що головними темами зустрічі міністрів стануть ситуація у Лівії, африканському регіоні Сахель, а також щодо подальшого розвитку ініціативи "Східне партнерство".

"Вони, імовірно, також розглянуть тему України після другого туру президентських виборів, що відбувся 21 квітня 2019 року, а також тему російського указу, який дозволяє у спрощеній формі видавати паспорти в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - вказано у довідці.

Крім того, глави МЗС країн-членів ЄС планують розглянути ситуацію у Венесуелі.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить видавати свої паспорти українцям в ОРДЛО, незважаючи на заяву глави Кабінету міністрів Володимира Гройсмана про те, що їх будуть визнавати недійсними.

Як писало РБК-Україна, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що Кабмін готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі.

Підкреслимо також, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що Україна може позбавити пенсій і соціальних виплат тих жителів окупованого Донбасу, які отримають паспорти РФ.