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В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта РФ украинцам в ОРДЛО

Новости » Политика    08.05.2019 - 13:28
В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта РФ украинцам в ОРДЛО
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков прокомментировал решение украинского правительства не признавать такие паспорта

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдавать свои паспорта украинцам в ОРДЛО, несмотря на заявление главы Кабинета министров Владимира Гройсмана о том, что их будут признавать недействительными. Об этом сообщают российские СМИ.

Песков таким образом ответил на вопрос о том, как Кремль отреагирует, если Украина примет решение не признавать такие паспорта.

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", - заявил представитель Путина.

Напомним, сегодня глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман анонсировал, что правительство примет решение, которым российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут признаны незаконными.

Как писало РБК-Украина, в оккупированном Луганске 6 мая открыли пункт приема документов для получения паспортов РФ. До этого российский президент Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для жителей ОРДЛО.

Добавим, избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ходы в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

США осуждают выдачу РФ паспортов украинцам в ОРДЛО Гройсман: российские паспорта жителей ОРДЛО будут незаконными
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