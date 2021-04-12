Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії

Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Такі рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).

Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії на два дні (8 і 11 квітня). В цей час Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою.

В Міненерго РФ повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не має впливу на роботу російської енергосистеми.

У ці дні в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію, в Прибалтиці ціни, навпаки, зросли.

Влада країн Балтії в 2019 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії та Білорусі і підключитися до мереж Євросоюзу до 2025 року.