Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії
Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Такі рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).
Про це повідомляє "Коммерсантъ".
Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії на два дні (8 і 11 квітня). В цей час Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою.
В Міненерго РФ повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не має впливу на роботу російської енергосистеми.
У ці дні в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію, в Прибалтиці ціни, навпаки, зросли.
Влада країн Балтії в 2019 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії та Білорусі і підключитися до мереж Євросоюзу до 2025 року.
Нагадаємо, Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.
Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.
Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.
Після цього МЗС Литви Білорусі направило ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції.