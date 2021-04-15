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Страны Балтии призвали Россию прекратить провокации и пообещали помощь Украине

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 16:52
Страны Балтии призвали Россию прекратить провокации и пообещали помощь Украине Фото: страны Балтии призывают РФ прекратить провокации (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Латвии и Украины выступили с совместным заявлением на фоне взыскания российских войск к границам с Украиной. Дипломаты призвали Москву прекратить провокации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Министры отметили, что поддерживают стремление Украины к европейскому и евроатлантическому членству.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков в соответствии с Венским документом и придерживаясь принципов и обязательств ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что приветствуют непоколебимую преданность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - подчеркнули главы МИД стран Балтии.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в Украину прибудут министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Дипломаты поехали в Киев, чтобы показать Украине свою солидарность на фоне усиления российской агрессии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.

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