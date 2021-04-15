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Кулеба назвал, что в ЕС должны сделать, чтобы остановить российскую агрессию

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 12:11
Кулеба назвал, что в ЕС должны сделать, чтобы остановить российскую агрессию Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.

Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии.

По его словам, действия со стороны ЕС должны происходить на всех уровнях.

"Что надо сделать? Многое, начиная от четких "месседжей" о том, что Украина часть западного мира и партнеры не покинут ее в одиночку. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", - заявил Кулеба.

Он добавил, что каждая страна может на двустороннем уровне заставить Россию пойти на деэскалацию ситуации.

"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти и демотивировать от обострения ситуации", - отметил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что Кулеба призвал страны ЕС давать больше сигналов Российской Федерации, что последствия агрессии будут очень болезненными.

Также сообщалось, что Кулеба считает "красной линией" - пересечение украинской границы Российской Федерацией. Если это произойдет, Россия должна понести последствия.

До этого глава украинского МИД сообщал, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

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