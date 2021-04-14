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В Украину едут главы МИД стран Балтии, чтобы показать солидарность на фоне агрессии России

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 16:07
В Украину едут главы МИД стран Балтии, чтобы показать солидарность на фоне агрессии России Фото: глава МИД Украины встретится с коллегами из стран Балтии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 15 апреля, в Украину прибудут министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Дипломаты едут в Киев, чтобы показать Украине свою солидарность на фоне усиления российской агрессии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Как рассказали в министерстве, завтра глава МИД Дмитрий Кулеба встретится со своими коллегами Евой-Марией Лийметс (Эстония), Эдгаром Ринкевичем (Латвия) и Габриэлюсом Ландсбергисом (Литва).

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, в частности опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды", - отметили в МИД.

Дипломаты планируют обсудить шаги для поддержки Украины и укрепления взаимодействия в сфере безопасности, а также уделят особое внимание продвижению вступления Украины в ЕС и НАТО. По результатам встречи состоится пресс-конференция, которая начнется в 11:10.

Напомним, накануне стало известно, что в Украину планирует приехать глава МИД Литвы.

Позже визит в Украину анонсировал министр иностранных дел Латвии.

Добавим, глава украинского МИД заявлял, что Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ. Такое заявление он сделал после общения с 16 иностранными министрами.

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