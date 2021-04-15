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Країни Балтії закликали Росію припинити провокації і пообіцяли допомогу Україні

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 16:52
Країни Балтії закликали Росію припинити провокації і пообіцяли допомогу Україні Фото: країни Балтії закликають РФ припинити провокації (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ Естонії, Литви, Латвії та України виступили зі спільною заявою на фоні стягнення російських військ до кордонів з Україною. Дипломати закликали Москву припинити провокації.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

Міністри наголосили, що підтримують прагнення України до європейського та євроатлантичного членства.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Також дипломати підкреслили, що вітають непохитну відданість України політичному вирішенню конфлікту.

"Ми зобов’язуємося розвивати та посилювати нашу двосторонню та багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері енергетичної безпеки", - наголосили глави МЗС країн Балтії.

Раніше повідомлялося, що 15 квітня в Україну прибудуть міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Дипломати їдуть в Київ, щоб показати Україні свою солідарність на тлі посилення російської агресії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної спроможності України.

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