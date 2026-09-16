Страхування бізнесу від війну: Київ хочуть включити до програми, а для АЗС змінять правила

Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки та довкілля України на запит РБК-Україна.
У відомстві повідомили, що підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну №1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору.
Що саме пропонується змінити:
Наразі документ перебуває на розгляді уряду. Щойно Кабмін ухвалить відповідну постанову, офіційний текст і затверджені зміни будуть опубліковані на сайті КМУ.
Нагадаємо, також у Кабміні розглядають можливість створення спеціального страхового фонду для допомоги бізнесу, який потерпає від атак РФ. Для його наповнення планують, зокрема, підвищити розмір ПДВ.
Ймовірне підвищення ПДВ вже заклали у проєкт державного бюджету на 2027 рік. Уряд пропонує підвищити податок до 21%. Але для цього доведеться змінювати законодавство.
Як пояснював міністр економіки Олександр Кравченко, через російські удари український бізнес може зазнати збитків на 10 млрд доларів.