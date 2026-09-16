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Страхування бізнесу від війну: Київ хочуть включити до програми, а для АЗС змінять правила

11:46 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Фото: Кабмін готує зміни у підтримці бізнесу під час війни (Getty Images)

Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки та довкілля України на запит РБК-Україна.

У відомстві повідомили, що підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну №1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору.

Що саме пропонується змінити:

  • Розширення географії: Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області.
  • Підтримка для АЗС і нафтовиків: Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (бензовози тощо).
  • Більші компенсації: Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом державного бюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень.

Наразі документ перебуває на розгляді уряду. Щойно Кабмін ухвалить відповідну постанову, офіційний текст і затверджені зміни будуть опубліковані на сайті КМУ.

Нагадаємо, також у Кабміні розглядають можливість створення спеціального страхового фонду для допомоги бізнесу, який потерпає від атак РФ. Для його наповнення планують, зокрема, підвищити розмір ПДВ.

Ймовірне підвищення ПДВ вже заклали у проєкт державного бюджету на 2027 рік. Уряд пропонує підвищити податок до 21%. Але для цього доведеться змінювати законодавство.

Як пояснював міністр економіки Олександр Кравченко, через російські удари український бізнес може зазнати збитків на 10 млрд доларів.

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