Страхование бизнеса от войны: Киев хотят включить в программу, а для АЗС изменят правила

Правительство рассматривает изменения в механизме частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.
Об этом говорится в ответе Министерства экономики и окружающей среды Украины на запрос РБК-Украина.
В ведомстве сообщили, что подготовили и направили на рассмотрение правительства изменения в постановление Кабмина №1541. Программа может охватить новые регионы и существенно расширить поддержку топливного сектора.
Что именно предлагается изменить:
В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства. Как только Кабмин примет соответствующее постановление, официальный текст и утвержденные изменения будут опубликованы на сайте КМУ.
Напомним, также в Кабмине рассматривают возможность создания специального страхового фонда для помощи бизнесу, страдающему от атак РФ. Для его наполнения планируется, в частности, повысить размер НДС.
Вероятное повышение НДС уже заложено в проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство предлагает повысить налог до 21%. Но для этого придется менять законодательство.
Как объяснял министр экономики Александр Кравченко, из-за российских ударов украинский бизнес может понести убытки на 10 млрд долларов.