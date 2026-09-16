Страхование бизнеса от войны: Киев хотят включить в программу, а для АЗС изменят правила

В ведомстве сообщили, что подготовили и направили на рассмотрение правительства изменения в постановление Кабмина №1541. Программа может охватить новые регионы и существенно расширить поддержку топливного сектора.

Что именно предлагается изменить:

Расширение географии: Госарсенал поддержки планируют распространить на бизнес, чье имущество находится в Киеве и Киевской области.

Госарсенал поддержки планируют распространить на бизнес, чье имущество находится в Киеве и Киевской области. Поддержка АЗС и нефтяников: Отдельный блок изменений касается топливного сектора. В список объектов, которые можно застраховать от военных рисков, предлагают включить топливные резервуары, запасы горючего, горючее в транзите и специальный транспорт (бензовозы и т.п.).

Отдельный блок изменений касается топливного сектора. В список объектов, которые можно застраховать от военных рисков, предлагают включить топливные резервуары, запасы горючего, горючее в транзите и специальный транспорт (бензовозы и т.п.). Большие компенсации: Максимальный размер частичной компенсации страховых премий за счет государственного бюджета хотят увеличить до 5 млн гривен.

В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства. Как только Кабмин примет соответствующее постановление, официальный текст и утвержденные изменения будут опубликованы на сайте КМУ.