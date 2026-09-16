Страхование бизнеса от войны: Киев хотят включить в программу, а для АЗС изменят правила
Правительство рассматривает изменения в механизме частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.
Об этом говорится в ответе Министерства экономики и окружающей среды Украины на запрос РБК-Украина.
В ведомстве сообщили, что подготовили и направили на рассмотрение правительства изменения в постановление Кабмина №1541. Программа может охватить новые регионы и существенно расширить поддержку топливного сектора.
Что именно предлагается изменить:
- Расширение географии: Госарсенал поддержки планируют распространить на бизнес, чье имущество находится в Киеве и Киевской области.
- Поддержка АЗС и нефтяников: Отдельный блок изменений касается топливного сектора. В список объектов, которые можно застраховать от военных рисков, предлагают включить топливные резервуары, запасы горючего, горючее в транзите и специальный транспорт (бензовозы и т.п.).
- Большие компенсации: Максимальный размер частичной компенсации страховых премий за счет государственного бюджета хотят увеличить до 5 млн гривен.
В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства. Как только Кабмин примет соответствующее постановление, официальный текст и утвержденные изменения будут опубликованы на сайте КМУ.
Напомним, также в Кабмине рассматривают возможность создания специального страхового фонда для помощи бизнесу, страдающему от атак РФ. Для его наполнения планируется, в частности, повысить размер НДС.
Вероятное повышение НДС уже заложено в проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство предлагает повысить налог до 21%. Но для этого придется менять законодательство.
Как объяснял министр экономики Александр Кравченко, из-за российских ударов украинский бизнес может понести убытки на 10 млрд долларов.