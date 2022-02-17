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Страховщики и лизингодатели самолетов стали жертвами гибридной атаки России, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила запрет полетов в воздушном пространстве страны с представителями Международной организации гражданской авиации (ИАКО). Она отметила, что страховщики и лизингодатели стали жертвами гибридной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметили в дипведомстве, встреча Джапаровой с президентом Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генсекретарем организации Хуаном Карлосом Саласаром прошла 17 февраля. Она рассказала им о ситуации с безопасностью в украинском небе и усилиях правительства и мирового сообщества по сдерживанию российской агрессии.

В ходе беседы Джапарова заверила представителей ИКАО в контроле ситуации на границе и в воздушном пространстве страны. Она отметила, что гибридные методы войны, которые использует Россия против Украины в течение 8 лет, включают дезинформацию и кибератаки.

"Жертвами этих информационных атак становятся участники рынка страхования и лизинга авиационной техники. Это, в свою очередь, несет угрозу стабильному авиационному сообщению Украины с миром", - отметила замминистра.

Напомним, с 14 февраля мировых страховые компании прекратили страхование самолетов в небе Украины.

Отметим, для гарантий бесперебойных полетов над Украиной Кабинет министров выделил почти 17 млрд гривен на поддержку национальных авиакомпаний.

Как сообщало РБК-Украина, ряд авиакомпаний заявили о продолжении полетов в Украину. В частности, об этом сказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

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