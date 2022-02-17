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Страховики і лізингодавці літаків стали жертвами гібридної атаки Росії, - МЗС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила заборону польотів у повітряному просторі країни з представниками Міжнародної організації цивільної авіації (ІАКО). Вона зазначила, що страховики і лізингодавці стали жертвами гібридної атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначили в дипвідомстві, зустріч Джапарової з президентом Ради ІКАО Сальваторе Шаккітано і генсекретарем організації Хуаном Карлосом Саласаром пройшла 17 лютого. Вона розповіла їм про ситуацію з безпекою в українському небі та зусилля Уряду та світової спільноти щодо стримування російської агресії.

В ході бесіди Джапарова запевнила представників ІКАО в контролі ситуації на кордоні і в повітряному просторі країни. Вона зазначила, що гібридні методи війни, які використовує Росія проти України протягом 8 років, включають дезінформацію і кібератаки.

"Жертвами цих інформаційних атак стають учасники ринку страхування та лізингу авіаційної техніки. Це, своєю чергою, несе загрозу стабільному авіаційному сполученню України зі світом", - зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, з 14 лютого світові страхові компанії припинили страхування літаків у небі України.

Відзначимо, для гарантій безперебійних польотів над Україною Кабінет Міністрів виділив майже 17 млрд гривень на підтримку національних авіакомпаній.

Як повідомляло РБК-Україна, ряд авіакомпаній заявили про продовження польотів в Україну. Зокрема, про це сказав гендиректор Ryanair Майкл О'лірі.

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МЗСЕміне ДжапароваАвіасполучення