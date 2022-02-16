ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пока нет войны или ракет": Ryanair продолжит полеты в Украину

Новина українською →
Лиссабон, Среда 16 февраля 2022 16:23
"Пока нет войны или ракет": Ryanair продолжит полеты в Украину Фото: Ryanair продолжит полеты в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил о продолжении полетов Украину. Он отметил, что лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы не видим причин для прекращения полетов (в Украину - ред.), пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно", - цитирует издание заявление О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, с 14 февраля мировых страховые компании прекратили страхование самолетов в небе Украины.

Отметим, для гарантий бесперебойных полетов над Украиной Кабинет министров выделил почти 17 млрд гривен на поддержку национальных авиакомпаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Украина Авиасообщение
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше