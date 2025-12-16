Європарламент прискорив розгляд "репараційного кредиту" для України
Депутати Європарламенту вирішили застосувати прискорену процедуру для розгляду пропозиції про "репараційний кредит" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
"У вівторок (16 грудня - ред.) парламент шляхом голосування підняттям рук підтримав запит на прискорення законодавчого процесу за проектом закону про надання кредиту Україні", - йдеться в повідомленні Європарламенту.
Там уточнили, що гроші від "репараційного кредиту" планують спрямувати на підтримку фінансових потреб України та її державного бюджету, включно з військовими спроможностями, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в європейську оборонно-промислову базу.
Після рішення про прискорення процедури депутати Європарламенту ухвалять свою позицію щодо "репараційного кредиту" перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступній пленарній сесії, яка пройде з 19 по 22 січня 2026 року.
У Європарламенті звернули увагу, що рішення про "репараційний кредит" має бути схвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті, який відбудеться 18-19 грудня.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, ініціативу про "репараційний кредит" для України, який буде забезпечений замороженими російськими активами, висунула Єврокомісія.
Для того, щоб така ініціатива набула чинності, її мають підтримати всі держави-члени блоку.
Поки що проти виступає Бельгія. Бельгійська влада вже неодноразово заявляла про те, що вона боїться судових позовів з боку Росії, а також санкцій.
При цьому минулого тижня Бельгія, Італія, Мальта і Болгарія закликали не шукати альтернативу "репараційному кредиту".