ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Європарламент прискорив розгляд "репараційного кредиту" для України

Брюссель, Вівторок 16 грудня 2025 17:10
UA EN RU
Європарламент прискорив розгляд "репараційного кредиту" для України Ілюстративне фото: Європарламент розгляне "репараційний кредит" для України за прискореною процедурою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутати Європарламенту вирішили застосувати прискорену процедуру для розгляду пропозиції про "репараційний кредит" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

"У вівторок (16 грудня - ред.) парламент шляхом голосування підняттям рук підтримав запит на прискорення законодавчого процесу за проектом закону про надання кредиту Україні", - йдеться в повідомленні Європарламенту.

Там уточнили, що гроші від "репараційного кредиту" планують спрямувати на підтримку фінансових потреб України та її державного бюджету, включно з військовими спроможностями, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в європейську оборонно-промислову базу.

Після рішення про прискорення процедури депутати Європарламенту ухвалять свою позицію щодо "репараційного кредиту" перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступній пленарній сесії, яка пройде з 19 по 22 січня 2026 року.

У Європарламенті звернули увагу, що рішення про "репараційний кредит" має бути схвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті, який відбудеться 18-19 грудня.

"Репараційний кредит" для України

Нагадаємо, ініціативу про "репараційний кредит" для України, який буде забезпечений замороженими російськими активами, висунула Єврокомісія.

Для того, щоб така ініціатива набула чинності, її мають підтримати всі держави-члени блоку.

Поки що проти виступає Бельгія. Бельгійська влада вже неодноразово заявляла про те, що вона боїться судових позовів з боку Росії, а також санкцій.

При цьому минулого тижня Бельгія, Італія, Мальта і Болгарія закликали не шукати альтернативу "репараційному кредиту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Європарламент Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі