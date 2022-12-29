Стовідсоткове розуміння: Єрмак розповів про результати візиту до США

"Ми чітко обговорювали питання нашого однакового розуміння, що таке є перемога, які наші цілі й що таке мир. І я можу сказати, що з американцями у нас 100% співпадіння", - сказав він.

Єрмак зазначив, що США поділяють позицію України щодо неможливості жодних компромісів з президентом Росії Володимиром Путіним та російською владою щодо незалежності та територіальної цілісності України.

"Не буде "Мінську-2", не буде нових нормандських домовленостей і так далі. І для них (США - ред.) це дуже важливо", - сказав він.

За його словами, ця тематика також проговорювалася й в Конгресі США. Зокрема, зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та лідерами демократів та республіканців.

"Вони чітко сьогодні з нами і вони вважають, що наша перемога - це буде і їхня перемога", - додав Єрмак.

Нагадаємо, 21 грудня резидент України Володимир Зеленський здійснив свою першу поїздку за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Усі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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