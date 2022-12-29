UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стовідсоткове розуміння: Єрмак розповів про результати візиту до США

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США цілковито поділяють позицію України та її розуміння понять перемога та мир, а також знають наші цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ми чітко обговорювали питання нашого однакового розуміння, що таке є перемога, які наші цілі й що таке мир. І я можу сказати, що з американцями у нас 100% співпадіння", - сказав він.

Єрмак зазначив, що США поділяють позицію України щодо неможливості жодних компромісів з президентом Росії Володимиром Путіним та російською владою щодо незалежності та територіальної цілісності України.

"Не буде "Мінську-2", не буде нових нормандських домовленостей і так далі. І для них (США - ред.) це дуже важливо", - сказав він.

За його словами, ця тематика також проговорювалася й в Конгресі США. Зокрема, зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та лідерами демократів та республіканців.

"Вони чітко сьогодні з нами і вони вважають, що наша перемога - це буде і їхня перемога", - додав Єрмак.

Нагадаємо, 21 грудня резидент України Володимир Зеленський здійснив свою першу поїздку за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Усі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакВолодимир Зеленський