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Стопроцентное понимание: Ермак рассказал о результатах визита в США

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

США полностью разделяют позицию Украины и ее понимание понятий победа и мир, а также знают наши цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Мы четко обсуждали вопросы нашего одинакового понимания, что такое победа, каковы наши цели и что такое мир. И я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение", - сказал он.

Ермак отметил, что США разделяют позицию Украины по поводу невозможности никаких компромиссов с президентом России Владимиром Путиным и российскими властями по независимости и территориальной целостности Украины.

"Не будет "Минска-2", не будет новых нормандских договоренностей и так далее. И для них (США - ред.) это очень важно", - сказал он.

По его словам, эта тематика также обсуждалась и в Конгрессе США. В частности, со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидерами демократов и республиканцев.

"Они четко сегодня с нами, и они считают, что наша победа - это будет и их победа", - добавил Ермак.

Напомним, 21 декабря резидент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую поездку за границу с начала полномасштабного вторжения России. Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакВладимир Зеленский