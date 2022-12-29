Стопроцентное понимание: Ермак рассказал о результатах визита в США

"Мы четко обсуждали вопросы нашего одинакового понимания, что такое победа, каковы наши цели и что такое мир. И я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение", - сказал он.

Ермак отметил, что США разделяют позицию Украины по поводу невозможности никаких компромиссов с президентом России Владимиром Путиным и российскими властями по независимости и территориальной целостности Украины.

"Не будет "Минска-2", не будет новых нормандских договоренностей и так далее. И для них (США - ред.) это очень важно", - сказал он.

По его словам, эта тематика также обсуждалась и в Конгрессе США. В частности, со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидерами демократов и республиканцев.

"Они четко сегодня с нами, и они считают, что наша победа - это будет и их победа", - добавил Ермак.

Напомним, 21 декабря резидент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую поездку за границу с начала полномасштабного вторжения России. Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.