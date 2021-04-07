Стороны в ТКГ подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе

Отмечается, что стороны подтвердили:готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без дополнительных условий.

Совместное заявление, в пользу которого віступала Украина, не приняли. Его предложил координатор подгруппы по безопасности. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.

"Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.