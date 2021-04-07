Стороны в ТКГ подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе

Состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Отмечается, что стороны подтвердили:готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без дополнительных условий.
Совместное заявление, в пользу которого віступала Украина, не приняли. Его предложил координатор подгруппы по безопасности. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.
"Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения", - говорится в сообщении.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Всего за вчера в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинцев.
Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу пока заблокированы.
Также Кравчук не исключил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу.