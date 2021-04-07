Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу
Фото: Леонид Кравчук (Униан)
Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина. Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".
В комментарии изданию глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил максимально привлечь к переговорам США.
"США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", - сказал Кравчук.