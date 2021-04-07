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Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 09:46
Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу Фото: Леонид Кравчук (Униан)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина. Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

В комментарии изданию глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил максимально привлечь к переговорам США.

"США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", - сказал Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры по урегулированию на Донбассе.

Отметим, Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей.

Ранее Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.

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