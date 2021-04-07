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ОБСЕ зафиксировала более 1500 нарушений "тишины" на Донбассе за три дня

Новина українською → Донбасс, Среда 07 апреля 2021 05:50
ОБСЕ зафиксировала более 1500 нарушений "тишины" на Донбассе за три дня Фото: представитель миссии ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Со 2 по 5 апреля Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1600 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. В частности 1424 нарушения в Донецкой области и 126 - в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Кроме того, в Донецкой области в этот период был зафиксирован 281 взрыв.

Согласно данным, 900 этих нарушений режима прекращения огня произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе на юг от оккупированной Горловки.

В Луганской области с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля Миссия зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня, все – взрывы неопределенного происхождения. Большинство этих взрывов (79) было зафиксировано вечером 2 апреля в районах к северу от оккупированной Кадиевки и на юго-востоке подконтрольной правительству Попасной.

Напомним, 6 апреля около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Водоснабжение остановлено в 49 населенных пунктах.

В субботу, 3 апреля, на Донбассе пропал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. 6 апреля боевики отдали его тело украинским военным.

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