Хочет обратить на себя внимание: Резников объяснил военную активизацию России

Стягиванием войск к границе с Украиной и обострением ситуации на востоке Украины Россия хочет привлечь к себе внимание, чтобы с ним начали считаться и разговаривать на мировом уровне. Таким образом Кремль хочет усилить свою переговорные позиции.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, говорится в материале РБК-Украина " Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину ".

"Я допускаю, что мы видим "усиление переговорной позиции" со стороны россиян, причем даже не на уровне нормандского формата, а на мировом - чтобы на них обратили внимание, стали считаться и разговаривать", - сказал Резников.

По его словам, при этом возможен и так называемый "эксцесс исполнителя", когда команду из Кремля его прокси-силы на Донбассе воспринимают слишком буквально, что действительно может вылиться в серьезное обострение на фронте.

Резников считает, что все действия РФ последнего времени - провокации на уровне ТКГ, эскалация на Донбассе и даже "слив" журналистам "кластерных планов" - часть одной тактики действий. Но тем самым, по его мнению, россияне загоняют себя в ловушку. Ведь с одной стороны, они уже восьмой год повторяют, что не являются участниками конфликта на Донбассе. С другой - текущей эскалацией и сосредоточением своих военных на границе с Украиной они показывают, что именно с Москвой надо о чем-то разговаривать.