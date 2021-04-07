RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

Відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook.

Відзначається, що сторони підтвердили:готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року без додаткових умов.

Спільної заяви, яку запропонував координатор підгрупи з безпеки, на користь прийняття якої висловилася українська, не ухвалили.

Російська сторона вимагала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви у вигідному для неї світлі.

"Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню і продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Ситуація на сході України та поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.

Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори з Донбасу поки заблоковані.

Кравчук не виключив, що переговори ТКГ можуть перенести в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКонтактная група
Читайте також
На Донбасі від мінометного обстрілу постраждав військовий
Зеленський та голова військового комітету НАТО обговорили загострення на Донбасі
Прогноз погоди