Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі

Відзначається, що сторони підтвердили:готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року без додаткових умов.

Спільної заяви, яку запропонував координатор підгрупи з безпеки, на користь прийняття якої висловилася українська, не ухвалили.

Російська сторона вимагала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви у вигідному для неї світлі.

"Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню і продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.