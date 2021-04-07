Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі

Відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Відзначається, що сторони підтвердили:готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року без додаткових умов.
Спільної заяви, яку запропонував координатор підгрупи з безпеки, на користь прийняття якої висловилася українська, не ухвалили.
Російська сторона вимагала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви у вигідному для неї світлі.
"Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню і продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.
Ситуація на сході України та поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.
Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори з Донбасу поки заблоковані.
Кравчук не виключив, що переговори ТКГ можуть перенести в Польщі.