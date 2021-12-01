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З боку Білорусі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні, - Міноборони Польщі

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Польща, Середа 01 грудня 2021 10:31
З боку Білорусі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні, - Міноборони Польщі Фото: з боку Білорусі обстріляли прожектори на території Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Заступник голови Міністерства оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що в ніч проти 1 грудня з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли на території Польщі. Стріляли із пневматичної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Можливо, вчора вночі наші освітлювальні щогли були обстріляні з білоруського боку. Вони зруйновані. Ці спеціальні щогли з електрогенераторами, які освітлюють прикордонну зону", - сказав Скуркевич.

Прес-служба Міноборони Польщі опублікувала фото пошкоджених прожекторів. Зазначають, що обстріл вівся в районі Тересполя.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

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