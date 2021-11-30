Меньше атак мигрантов, но сильная поддержка Беларуси: что происходит на границе Польши

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

По словам Жарина, последние сутки были спокойными, но поодинокие атаки все же осуществлялись. Небольшие группы беженцев пытались пересечь границу Польши. В самой большой группе насчитывалось около 30 человек.

"Эта группа пользовалась поддержкой белорусских служб - там были стробоскопы и лазеры, под которыми в офицеров летели камни или куски дерева", - рассказал представитель спецслужб Польши.

По его словам, на уменьшение количества попыток прорвать границу повлияла неблагоприятная погода и побудила мигрантов оставаться в лагерях.