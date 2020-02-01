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В сторону украинских позиций возле Широкиного выпустили 13 мин

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 07:16
В сторону украинских позиций возле Широкиного выпустили 13 мин
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим прекращения огня 8 раз, потерь в ООС нет

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 1 февраля, 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, вблизи населенного пункта Широкино из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин.

Обстрелы также велись неподалеку Старогнатовки, рядом с Авдеевкой, вблизи Лебединского, в районе Васильевки, два раза рядом с Луганским и рядом с Новолуганским.

"Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

В сторону украинских позиций возле Широкиного выпустили 13 минВ сторону украинских позиций возле Широкиного выпустили 13 мин

Напомним, российские незаконные вооруженные формирования устанавливают на оккупированных территориях Донбасса запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН-2. Украинские военные обнаружили заминированный район возле Орехового и нашли 240 противопехотных мин ПМН-2, которые имеют название "Черная вдова".

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