Боевики устанавливают на оккупированной территории запрещенные мины

Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

Мины, которые устанавливают оккупанты, запрещены Оттавской конвенцией

Российские незаконные вооруженные формирования устанавливают на оккупированных территориях Донбасса запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН-2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

Как сообщается, вблизи населенного пункта Орехово, рядом с приусадебными участками, украинские военные обнаружили заминированный район. Во время осмотра были найдены 240 противопехотных мин ПМН-2, которые имеют название "Черная вдова".

"Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мина ПМН-2 не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное, поэтому в 1997 году ее использование было запрещено Оттавской конвенцией. Однако, Российская Федерация не присоединилась к конвенции и не сняла мины из вооружения.

"Данный факт в очередной раз подтверждает нежелание российско-оккупационными войсками мирного урегулирование конфликта и создание угрозы мирному населению", - отметили в ТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 января боевики 6 раз обстреляли позиции украинский военных на Донбассе. Оккупанты били из запрещенных минскими соглашениями минометов. В результате обстрелов ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.