ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики устанавливают на оккупированной территории запрещенные мины

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 18:55
Боевики устанавливают на оккупированной территории запрещенные мины
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

Мины, которые устанавливают оккупанты, запрещены Оттавской конвенцией

Российские незаконные вооруженные формирования устанавливают на оккупированных территориях Донбасса запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН-2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

Как сообщается, вблизи населенного пункта Орехово, рядом с приусадебными участками, украинские военные обнаружили заминированный район. Во время осмотра были найдены 240 противопехотных мин ПМН-2, которые имеют название "Черная вдова".

"Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мина ПМН-2 не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное, поэтому в 1997 году ее использование было запрещено Оттавской конвенцией. Однако, Российская Федерация не присоединилась к конвенции и не сняла мины из вооружения.

"Данный факт в очередной раз подтверждает нежелание российско-оккупационными войсками мирного урегулирование конфликта и создание угрозы мирному населению", - отметили в ТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 января боевики 6 раз обстреляли позиции украинский военных на Донбассе. Оккупанты били из запрещенных минскими соглашениями минометов. В результате обстрелов ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"ДНР" выдвинула новые условия для дальнейшего обмена пленными Боевики на Донбассе заблокировали въезд миссии ОБСЕ со стороны Мариуполя
Новости Украины ДонбассминированиеООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь