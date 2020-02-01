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У бік українських позицій біля Широкиного випустили 13 мін

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 07:16
У бік українських позицій біля Широкиного випустили 13 мін
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим припинення вогню 8 разів, втрат в ООС немає

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил в суботу, 1 лютого, 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, поблизу населеного пункту Широкине з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін.

Обстріли також велися неподалік Старогнатівки, поруч з Авдіївкою, поблизу Лебединського, у районі Василівки, два рази поряд з Луганським, поруч з Новолуганським.

"Учора, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - зазначили в ООС.

У бік українських позицій біля Широкиного випустили 13 мін

Нагадаємо, російські незаконні збройні формування встановлюють на окупованих територіях Донбасу заборонені Оттавською конвенцією міни ПМН-2. Українські військові виявили замінований район біля Оріхового та знайшли 240 протипіхотних мін ПМН-2, які мають назву "Чорна вдова".

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