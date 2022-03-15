В сторону Одессы идут 14 кораблей России. В том числе десантные, - Naval News

В Черном море в сторону Одессы двигается три группы военных кораблей. В трех группах – 14 кораблей, в том числе и десантные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

Как сообщает издание, на спутниковых снимках видно корабли ВМФ РФ, которые приближаются к украинскому побережью. По состоянию на 11:41 по местному времени было замечено как минимум 14 кораблей.

Независимый оборонный аналитик Дэмиэн Саймон помог определить, что это за корабли. По предварительному анализу, корабли поделены на 3 группы. Две состоят из боевых, а в одной – десантные корабли. Десантные корабли скорее всего двигаются из Крыма.

Северную группу возглавляет буксир или тральщик – суда по построению кормы. За ним два десантных корабля Ропуча и еще один на буксире.

Во второй группе боевые корабли меньшего размера. Возможно, это ракетные корветы.

В южной группе идет крейсер "Москва" класса "Слава". Далее идут два десантных корабля класса "Аллигатор" и десантный корабль класса "Иван Грен" или "Петр Моргунов". Также есть еще боевой корабль меньшего размера, ракетный корвет класса "Буян-М".

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