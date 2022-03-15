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У бік Одеси йдуть 14 кораблів Росії. У тому числі десантні, - Naval News

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Одеса, Вівторок 15 березня 2022 20:54
У бік Одеси йдуть 14 кораблів Росії. У тому числі десантні, - Naval News Фото: у бік Одеси йдуть 14 кораблів РФ (facebook com)
Автор: Анна Шиканова

У Чорному морі в бік Одеси рухається три групи військових кораблів. У трьох групах - 14 кораблів, у тому числі й десантні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

Як повідомляє видання, на супутникових знімках видно кораблі ВМФ РФ, які наближаються до українського узбережжя. Станом на 11:41 за місцевим часом було помічено як мінімум 14 кораблів.

Незалежний оборонний аналітик Деміен Саймон допоміг визначити, що це за кораблі. За попереднім аналізом, кораблі поділені на 3 групи. Дві складаються з бойових, а в одній – десантні кораблі. Десантні кораблі швидше за все рухаються з Криму.

Північну групу очолює буксир або тральщик – судна з побудови корми. За ним два десантні кораблі Ропуча і ще один на буксирі.

У другій групі бойові кораблі меншого розміру. Можливо, це ракетні корвети.

У Південній групі йде крейсер "Москва" класу "Слава". Далі йдуть два десантні кораблі класу "Алігатор" і десантний корабель класу "Іван Грен" або "Петро Моргунов". Також є ще бойовий корабель меншого розміру, ракетний корвет класу "Буян-М".

У бік Одеси йдуть 14 кораблів Росії. У тому числі десантні, - Naval NewsВсі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Данилов повідомив, що є ризик висадки десанту з Чорного моря, але їх вже чекають.

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