Российские оккупанты готовятся к десантированию в Одессе, но их уже ждут, - Данилов

По словам Данилова, угроза с моря для Одессы не нова. Попытка десантироваться с Черного моря планировалась еще три-четыре дня назад. Однако из-за непогоды враг отошел к оккупированному Севастополю, а теперь возвращается обратно.

"Сейчас есть большое желание начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут и легкой прогулки у них там не будет. Мы понимаем, что там происходит. Ситуация там под контролем, там есть кому их встречать", – добавил секретарь Совбеза.