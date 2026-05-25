Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" у Брянській області

У ніч на 25 травня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів РФ. Серед цілей була нафтобаза "Белец" у Брянській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - підсумували в Генштабі.

Під удари потрапили й об’єкти управління російських військ. Зокрема, українські сили уразили комунікаційний вузол окупантів в Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника в районі Троїцького Запорізької області.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження складу матеріально-технічних засобів противника в районі Докучаєвська на Донеччині.

Також були уражені склад боєприпасів поблизу Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки Донецької області.

Крім того, українські військові вдарили по складу зберігання боєприпасів у районі Міжгір’я на тимчасово окупованій території Криму.

За даними Генштабу, ураження зазнала нафтобаза "Белец" у місті Унеча Брянської області РФ. Об’єкт використовувався для забезпечення російської окупаційної армії.

Днем раніше Сили оборони України завдали ударів по важливих військових і логістичних об’єктах РФ. Зокрема, було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї, склади боєприпасів у Криму та Луганській області, а також пункти управління дронами окупантів.

Крім того, у військово-морській базі "Новоросійськ" під удар потрапили сторожовий корабель "Питливий" і ракетний катер РФ.