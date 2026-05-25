ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области

21:55 25.05.2026 Пн
2 мин
Такие удары направлены на ослабление системы управления российскими войсками
aimg Анастасия Никончук
Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В понедельник, 25 мая, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для поражения командного пункта и узла связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

Удар по объекту управления

Целью атаки стал важный пункт управления и связи противника, который обеспечивал координацию действий на этом участке фронта. По данным ВСУ, объект был успешно поражен.

Значение операции

В украинском командовании подчеркивают, что такие действия демонстрируют системный подход к планированию операций и способность поражать критически важные элементы военной инфраструктуры противника.

Отмечается, что подобные удары направлены на снижение управляемости российских сил на временно оккупированных территориях и усложнение координации их действий.

Применение дальнобойных средств поражения, таких как Storm Shadow, рассматривается как часть комплексной стратегии, направленной на ослабление командных возможностей противника на значительном удалении от линии фронта.

В военном командовании подчёркивают, что ни один из объектов российской армии на территории Украины не может считаться полностью защищённым.

Напоминаем, что в начале июня Россия намерена ввести масштабные ограничения на использование воздушного пространства над Москвой для гражданской авиации. Запреты затронут полеты на высотах до 5100 метров.

Отметим, что в ночь на 25 мая Силы обороны Украины атаковали несколько военных и логистических объектов на территории России. Одной из целей стала нефтебаза "Белец" в Брянской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Луганск Российская Федерация
Новости
"Горячая фаза" войны закончится до зимы? Нардеп раскрыла детали встречи с Зеленским
"Горячая фаза" войны закончится до зимы? Нардеп раскрыла детали встречи с Зеленским
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой