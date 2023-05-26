ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По стопах Пригожина? Аксьонов вербує бійців у Криму, - британська розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 26 травня 2023 09:29
По стопах Пригожина? Аксьонов вербує бійців у Криму, - британська розвідка Фото: Сергій Аксьонов (facebook.сom/aksenov.rk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов почав вербувати бійців на півострові, адже не впевнений, що російська армія здатна його "захистити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

У розвідці зазначають, що принаймні протягом останніх 20 років Росія зіткнулась зі збільшенням кількості воєнізованих груп зі своїх регулярних збройних сил. Проте ця "парамілітаризація" різко прискорилася після вторгнення Росії в Україну і є особливо важливою на Кримському півострові.

Повідомляється, що так званий лідер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про приналежність до козацької традиції. Більшість з них отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії.

"Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, напевно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів", - вважають у британській розвідці.

Так, основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат.

Звільнення Криму

Останнім часом у Криму все більше повідомляють про вибухи. Тільки 24 травня на півострові повідомляли про чергову "бавовну", а над Кримським мостом майорів густий дим.

Радник голови Офісу президента Михайла Подоляк вважає, що Україна може повернути Крим під свій контроль протягом 5-7 місяців. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що звільнення півострова залежатиме від поведінки самої ж Росії.

Тим часом у розвідці вважають, що Кримський міст може відіграти свою роль у цій події, адже росіяни можуть використати для відходу під час деокупації півострова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Сергій Аксьонов Крым
NEWS
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром