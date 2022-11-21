Столтенберг заявив, що Швеції та Фінляндії потрібно посилити боротьбу з тероризмом

Швеції та Фінляндії необхідно посилити своє антитерористичне законодавство, а також розширити співпрацю із НАТО, зокрема Туреччиною, у сфері боротьби з тероризмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга телеканалу SVT.
"Для Туреччини це важливо, оскільки вона є країною НАТО, що найбільше зазнала терористичних атак і тому стурбована цим. Це має бути пропорційним, але Туреччина має право захищатися від терактів", - сказав посадовець.
Водночас Столтенберг назвав "нормальним" те, що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ займає тривалий час.
Він наголосив, що це зробили вже 28 із 30 держав-членів.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом.
До слова, Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО.
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