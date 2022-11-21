UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг заявив, що Швеції та Фінляндії потрібно посилити боротьбу з тероризмом

Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Швеції та Фінляндії необхідно посилити своє антитерористичне законодавство, а також розширити співпрацю із НАТО, зокрема Туреччиною, у сфері боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга телеканалу SVT.

"Для Туреччини це важливо, оскільки вона є країною НАТО, що найбільше зазнала терористичних атак і тому стурбована цим. Це має бути пропорційним, але Туреччина має право захищатися від терактів", - сказав посадовець.

Водночас Столтенберг назвав "нормальним" те, що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ займає тривалий час.

Він наголосив, що це зробили вже 28 із 30 держав-членів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом.

До слова, Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяЄнс СтолтенбергФинляндия