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Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО. Туреччина не згодна

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 19:38
Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО. Туреччина не згодна Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія та Швеція виконують усі вимоги Туреччини для вступу до НАТО, країни узгодили тристоронній меморандум та дотримуються його.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Туреччина, Фінляндія та Швеція узгодили тристоронній меморандум. Цей меморандум принесе Туреччині більше безпеки. Фінляндія та Швеція виконують свої зобов'язання перед Туреччиною. Їхнє членство зробить нас сильнішими", - зазначив Столтенберг.

Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що країни виконали не всі умови для вступу до Альянсу.

"Деякі кроки Швецією та Фінляндією були зроблені. Скасування Швецією ембарго на постачання зброї є важливим кроком. Але недостатньо просто зняти ембарго на постачання зброї, воно має бути постійно діючим. Нам треба показати і нашому парламенту, і нашому народу, що обидві країни зробили конкретні кроки", - заявив глава МЗС Туреччини.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зазначила, що не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини.

Також ми писали, що генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО діятимуть, якщо РФ та інші противники спробують тиснути на Швецію чи Фінляндію до того, як останні стануть повноправними членами Альянсу.

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