Столтенберг заявил, что Швеции и Финляндии нужно усилить борьбу с терроризмом

"Для Турции это важно, поскольку она является страной НАТО, наиболее подвергшейся террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим. Это должно быть пропорциональным, но Турция имеет право защищаться от терактов", - сказал чиновник.

В то же время Столтенберг назвал "нормальным" то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление занимает длительное время.

Он подчеркнул, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов.