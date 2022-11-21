Столтенберг заявил, что Швеции и Финляндии нужно усилить борьбу с терроризмом

Швеции и Финляндии необходимо усилить свое антитеррористическое законодательство, а также розширить сотрудничество с НАТО, в частности Турцией, в сфере борьбы с терроризмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга телеканалу SVT.
"Для Турции это важно, поскольку она является страной НАТО, наиболее подвергшейся террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим. Это должно быть пропорциональным, но Турция имеет право защищаться от терактов", - сказал чиновник.
В то же время Столтенберг назвал "нормальным" то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление занимает длительное время.
Он подчеркнул, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов.
Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом.
К слову, Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.
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