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Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять ее в НАТО

Новости » Политика    04.06.2019 - 07:56
Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять ее в НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсекретарь НАТО впервые посетил Северную Македонию после переименования

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Северную Македонию и заявил о готовности принять страну в Альянс. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Anadolu Agency.

Столтенберг посетил заседания комитета Северной Македонии по интеграции с НАТО, после чего состоялась совместная пресс-конференция с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

В рамках визита генсекретарь НАТО также провел переговоры с президентом страны Стево Пендаровским и спикером парламента Талатом Джафери. Столтенберг подчеркнул, что страна должна продолжить реформы в сфере верховенства закона, обороны и безопасности.

"Это исторический визит, первый визит на уровне НАТО в вашу страну. Визит является четким посланием. Мы говорим "добро пожаловать в семью НАТО", - сказал Столтенберг. 

Он также поздравил премьер-министра страны с успешным урегулированием спора с Грецией по вопросу названия государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время его первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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