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Столтенберг запевнив Північну Македонію в готовності прийняти її в НАТО

Новини » Політика    04.06.2019 - 07:56
Столтенберг запевнив Північну Македонію в готовності прийняти її в НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсекретар НАТО вперше відвідав Північну Македонію після перейменування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Північну Македонію і заявив про готовність прийняти країну до Альянсу. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu Agency.

Столтенберг відвідав засідання комітету Північної Македонії по інтеграції з НАТО, після чого відбулася спільна прес-конференція з прем'єр-міністром Північної Македонії Зораном Заєвим.

У рамках візиту генсекретар НАТО також провів переговори з президентом країни Стево Пендаровським і спікером парламенту Талатом Джафері. Столтенберг підкреслив, що країна має продовжити реформи у сфері верховенства закону, оборони і безпеки.

"Це історичний візит, перший візит на саміт НАТО в вашу країну. Візит є чітким посланням. Ми говоримо: "ласкаво просимо в сім'ю НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також привітав прем'єр-міністра країни з успішним врегулюванням спору з Грецією щодо назви держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час його першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

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