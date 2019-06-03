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Зеленский в Брюсселе объявит неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Новости » Политика    03.06.2019 - 17:03
Зеленский в Брюсселе объявит неизменность курса Украины на ЕС и НАТО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предоставит сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский во время его первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом  пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель написала в Facebook.

Она уточнила, что главная цель первого зарубежного визита - предоставить четкий и недвусмысленный сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

На встречах с руководством ЕС и НАТО Зеленский планирует отметить, что новое руководство государства взяло курс на глубинные преобразования и реформы, в частности - бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Президент ожидает от зарубежных партнеров подтверждения дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а также финансовую, организационную и экспертную помощь процессу реформ в Украине.

Зеленский планирует встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский осуществит визит в Брюссель.

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