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В Северной Македонии сегодня вступает в должность новый президент

Новости » Политика    12.05.2019 - 14:20
В Северной Македонии сегодня вступает в должность новый президент
Фото: Стево Пендаровски (из открытых источников)

По результатам выборов Пендаровски набрал 51,83% голосов избирателей

В парламенте Республики Северная Македония сегодня, 12 мая, состоится церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая Македония".

Как сообщается, после церемонии инаугурации, которая пройдет в парламенте, новоизбранный президент Стево Пендаровски официально вступит в должность.

В церемонии инаугурации примут участие президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии - Румен Радев, Албании - Илир Мета, а также лидер частично признанного Косово Хашим Тачи. С ними новый глава Северной Македонии проведет двусторонние встречи.

Напомним, 6 мая Центризбирком Республики Северная Македония объявил, что на выборах президента победил кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" Стево Пендаровски.

Пендаровски, согласно подсчету почти 98% бюлетеней, набрал 51,83% голосов избирателей, его соперница от оппозиционной правоконсервативной "ВМРО-ДПМНЕ" Гордана Силяновска-Давкова получила 44,57% голосов.

Отметим, 12 февраля 2019 года вступили в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменения в Конституцию страны и закон о введении этих изменений.

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