Столтенберг выступит с заявлением относительно Украины

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Комиссии Украина-НАТО по ситуации в Керченском проливе состоится сегодня, 26 ноября 2018 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое пройдет в Брюсселе, проведет пресс-брифинг по результатам встречи в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

"После встречи Комиссии Украина-НАТО сегодня, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как глава проведет пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в 17:30 по местному времени (в 18:30 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Отметим, заседание Комиссии Украина-НАТО по ситуации в Керченском проливе состоится сегодня, 26 ноября 2018 года, на уровне послов. Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится согласно договоренности президента Украины Петра Порошенко и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Столтенберг сегодня, 26 ноября, провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о проведении указанного заседания.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.