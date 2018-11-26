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Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится сегодня на уровне послов

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:45
Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится сегодня на уровне послов
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

На заседании будет обсуждаться реагирование на вооруженное нападение и захват РФ украинских кораблей

Заседание Комиссии Украина-НАТО по ситуации в Керченском проливе состоится сегодня, 26 ноября 2018 года, на уровне послов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Украины при НАТО в Twitter.

Как отмечается, заседание Комиссии Украина-НАТО состоится согласно договоренности президента Украины Петра Порошенко и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"По договоренности президента и Генерального секретаря сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов по реагированию на вооруженное нападение и захват РФ украинских кораблей в Черном море. НАТО и Украина совместно будут реагировать на акт агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Столтенберг сегодня, 26 ноября, провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о проведении указанного заседания.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.

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