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Столтенберг виступить із заявою щодо України

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:22
Столтенберг виступить із заявою щодо України
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг після зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яка проходитиме в Брюсселі, проведе прес-брифінг за результатами зустрічі о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

"Після зустрічі Комісії Україна-НАТО сьогодні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг як очільник проведе прес-конференцію в штаб-квартирі НАТО в 17:30 за місцевим часом (о 18:30 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, засідання Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року, на рівні послів. Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться відповідно до домовленості президента України Петра Порошенка та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше повідомлялося, що Порошенко та Столтенберг сьогодні, 26 листопада, провели телефонні переговори, у ході яких домовилися про проведення вказаного засідання.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.

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