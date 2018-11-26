Столтенберг виступить із заявою щодо України

Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг після зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яка проходитиме в Брюсселі, проведе прес-брифінг за результатами зустрічі о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.
"Після зустрічі Комісії Україна-НАТО сьогодні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг як очільник проведе прес-конференцію в штаб-квартирі НАТО в 17:30 за місцевим часом (о 18:30 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, засідання Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року, на рівні послів. Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться відповідно до домовленості президента України Петра Порошенка та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Раніше повідомлялося, що Порошенко та Столтенберг сьогодні, 26 листопада, провели телефонні переговори, у ході яких домовилися про проведення вказаного засідання.
Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.