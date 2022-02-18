UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг о войсках РФ возле Украины: их больше, чем нужно для учений

Автор: RBC.UA

Глава НАТО сообщил, что российских войск, находящихся недалеко от границ Украины, больше, чем может понадобиться для военных учений. Йенс Столтенберг так же отметил, что у России сейчас есть возможность вторгнуться в Украину без предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Столтенберг заявил, что концентрация российских солдат недалеко от границы Украины значительно превышает число военных необходимых для участия в учениях.

"Не может быть никаких сомнений в том, что мы видим сейчас самую большую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания “холодной войны", - заявил Столтенберг.

Так же Генсек НАТО предупредил, что теперь у России есть возможность вторгнуться на территорию Украины без предупреждения.

Напомним, что в Мюнхене проходит конференция по безопасности.

Отметим также, что Германия повысила уровень боеготовности своих войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация