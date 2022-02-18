RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Столтенберг про війська РФ біля України: їх більше, ніж потрібно для навчань

Автор: RBC.UA

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Столтенберг заявив, що концентрація російських військових недалеко від кордону України значно перевищує число військових необхідних для участі в навчаннях.

"Не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми бачимо зараз найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення “холодної війни", - заявив Столтенберг.

Так само Генсек НАТО попередив, що тепер у Росії є можливість вторгнутися на територію України без попередження.

Нагадаємо, що в Мюнхені проходить конференція з безпеки.

Відзначимо також, що Німеччина підвищила рівень боєготовності своїх військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська Федерація