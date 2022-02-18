Угроза вторжения РФ. Сегодня стартует Мюнхенская конференция: что о ней известно
Сегодня, 18 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация безопасности вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня конференции.
Кто примет участие
Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в которой, в частности, примут участие:
- канцлер Германии Олаф Шольц,
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- премьер Великобритании Борис Джонсон,
- президент Франции Эммануэль Макрон
- вице-президент США Камала Харрис,
А также еще примерно 35 глав государств и правительств.
Украина - центральная тема
Ожидается, что участники обсудят множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации вокруг Украины, угроза нового возможно вторжения РФ.
Зеленского пригласили, а Путин отказался
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).
При этом президент РФ Владимир Путин, который тоже был приглашен в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.
Что известно о конференции
Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. На этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.
Также стало известно, что Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Добавим, руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.